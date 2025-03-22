En değerli isim olabilir

Kısa sürede değerini artıran Batagov'un önümüzdeki süreçte bordo-mavili ekibin en değerli oyuncularından biri olması bekleniyor. Performansını istikrarlı şekilde devam ettiren 23 yaşındaki başarılı stoperin piyasa değerinin daha da yükselmesi öngörülüyor

Avrupalılar takip ediyor

Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden gözlemciler bir süredir Trabzonspor'un maçlarını yerinde takip ediyor. Gelişimini sürdürmesi halinde Batagov'un, bordo-mavili kulübe yüksek bonservisli transfer teklifleri getirmesi bekleniyor

Füze gibi yükseldiler

AZ döneminde transfer edilen Ukraynalı stoper Batagov ile Portekizli sağ bek Malheiro, Trabzonspor'da değerini en çok yükselten isimler oldu. Takımın kötü gidişine rağmen performanslarıyla göze batan bu iki futbolcunun da değeri Transfermarkt sitesinin yeni güncellemesinde 700 bin euro artış gösterdi. Bu doğrultuda, Batagov'un yeni piyasa değeri 3.5 milyon euro oldu. 4.8 milyon euro bonservis değeri olan Pedro'nun değeri de 5.5 milyon euro'yu buldu.

Hücuma önemli katkı sağlıyor

GERIDEN oyun kurma konusunda gelişim gösteren Ukraynalı Batagov, uzun ve isabetli paslarıyla hücum organizasyonlarında çok etkili bir rol oynuyor. Yüzde 85 pas isabet oranıyla oynayan başarılı futbolcu, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig ve kupada forma giydiği 16 maçta yalnızca Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördü. Yani son derece dikkatli.