  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor En değerli isim olabilir

En değerli isim olabilir

Kısa sürede değerini artıran Batagov'un önümüzdeki süreçte bordo-mavili ekibin en değerli oyuncularından biri olması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En değerli isim olabilir

Kısa sürede değerini artıran Batagov'un önümüzdeki süreçte bordo-mavili ekibin en değerli oyuncularından biri olması bekleniyor. Performansını istikrarlı şekilde devam ettiren 23 yaşındaki başarılı stoperin piyasa değerinin daha da yükselmesi öngörülüyor

Avrupalılar takip ediyor

Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden gözlemciler bir süredir Trabzonspor'un maçlarını yerinde takip ediyor. Gelişimini sürdürmesi halinde Batagov'un, bordo-mavili kulübe yüksek bonservisli transfer teklifleri getirmesi bekleniyor

Füze gibi yükseldiler

AZ döneminde transfer edilen Ukraynalı stoper Batagov ile Portekizli sağ bek Malheiro, Trabzonspor'da değerini en çok yükselten isimler oldu. Takımın kötü gidişine rağmen performanslarıyla göze batan bu iki futbolcunun da değeri Transfermarkt sitesinin yeni güncellemesinde 700 bin euro artış gösterdi. Bu doğrultuda, Batagov'un yeni piyasa değeri 3.5 milyon euro oldu. 4.8 milyon euro bonservis değeri olan Pedro'nun değeri de 5.5 milyon euro'yu buldu.

Hücuma önemli katkı sağlıyor

GERIDEN oyun kurma konusunda gelişim gösteren Ukraynalı Batagov, uzun ve isabetli paslarıyla hücum organizasyonlarında çok etkili bir rol oynuyor. Yüzde 85 pas isabet oranıyla oynayan başarılı futbolcu, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig ve kupada forma giydiği 16 maçta yalnızca Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördü. Yani son derece dikkatli.

F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi
Mertens'ten G.Saray'a De Bruyne kıyağı!
DİĞER
Kardelenler'de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 90'a yükseldi! Gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi
G.Saray'da kaleye 5 aday!
Avrupa'da Yusuf düellosu kızışıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Dzeko'dan kötü haber! Kırık şüphesi... F.Bahçe'ye Dzeko'dan kötü haber! Kırık şüphesi... 01:14
TFF açıkladı! 2 isim Macaristan'a gitmiyor TFF açıkladı! 2 isim Macaristan'a gitmiyor 01:14
F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi 01:14
Osimhen milli takımda da attı! Osimhen milli takımda da attı! 01:14
Sanchez'in sakatlığına dair açıklama! Sanchez'in sakatlığına dair açıklama! 01:14
F.Bahçe'de Saint-Maximin gelişmesi! F.Bahçe'de Saint-Maximin gelişmesi! 01:13
Daha Eski
A. Efes rahat kazandı! A. Efes rahat kazandı! 01:13
Ümit millilerden iyi prova! Ümit millilerden iyi prova! 01:13
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 01:13
Juventus Osimhen için harekete geçti! Juventus Osimhen için harekete geçti! 01:13
Hakan'ın Arda açıklaması İspanya'da gündem oldu! Hakan'ın Arda açıklaması İspanya'da gündem oldu! 01:13
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 01:13