Trabzonspor'da Simon Banza Fatih Tekke'nin izinde!

Trabzonspor'da bu sezon golleriyle öne çıkmasını bilen ve taraftarların takdirini toplayan Simon Banza, istatistikleriyle dikkat çekiyor. Süper Lig'de 24 maçta 17 gol atıp 3 asist yaparak 20 gole direkt etki eden Banza, başarılı bir grafik yakaladı. Demokratik Kongolu yıldız; hocası Fatih Tekke gibi Süper Lig'de gol kralı olmayı hedefliyor. Ligde gol beklentisi 14.3 iken 17 golü bulan ve 115 dakikada bir gol atma ortalaması yakalayan 28 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde çok verimli oldu.

Simon Banza, ligde kaydettiği 17 golün tamamını rakip ceza sahası içinden buldu. Asist beklentisi 0.98 iken ligde 3 de asiste ulaşan deneyimli oyuncu, ligde maç başına şut ortalamasıyla da göz doldurdu. Maç başına 2.5 şut çeken Banza, isabetli şutta ise maç başına 1.3'lük ortalama elde etti. Toplamda 5 penaltı golü atan yıldız forvet, 3 kez de kafa golü kaydetti. Sağ ayakla 11 gole ulaşan Simon Banza, 3 kez de sol ayakla rakip fileleri sarstı.

GOL KRALLARINA YAKLAŞTI

Bordo-mavili kulübün Süper Lig'deki son 3 gol kralı olan Alexander Sörloth, Burak Yılmaz ve Fatih Tekke'den sonra en verimli forvet Simon Banza oldu. Süper Lig'de 24. haftalar itibarıyla tabloya bakıldığında Sörloth, 2019-2020'de 24 haftada 24 kez sahada yer alarak 19 gol bulmuştu. Burak Yılmaz, 2011-2012'de 24 haftada 21 kez forma giyip 25 gole imza atmıştı. Fatih Tekke ise 2004- 2005'te 24 haftada 24 kez maça çıkıp 20 gol kaydetti.

LİGİN EN İYİSİ

Comparisonator'un hazırladığı verilere göre; Süper Lig'de bu sezon penaltısız bitiricilik yüzdesi en yüksek golcü Simon Banza oldu. Süper Lig'de bu sezon penaltısız en az 6 gol atan forvetlere göre yapılan sıralamada Banza, yüzde 26'lık oranıyla ilk sırayı aldı. Trabzonspor'un yıldızını Çaykur Rize'den 24.1'le Ali Sowe izledi. Üçüncü sırada da Eyüpspor'dan yüzde 22.9'luk oranla Mame Thiam geldi. Ayrıca En-Nesyri yüzde 21 ile 4., Piatek yüzde 19'la 5. ve Victor Osimhen de yüzde 18.1'le 6. sırayı aldı. Penaltılar dahil edildiğinde ise Süper Lig'de bu sezon bitiricilik yüzdesi en yüksek golcü yine Banza oldu. 28 yaşındaki yıldız yüzde 32.7 ile ilk sırayı alırken, Osimhen de yüzde 24'le takip etti.

DERBİLERİ SEVİYOR

Bordo-mavili formayla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 3 derbi müsabakasına çıkan Simon Banza, hiçbirini boş geçmedi. Demokratik Kongolu yıldız; F.Bahçe karşısında 2 gol atarken, Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını da birer kez havalandırdı. Banza, Galatasaray önünde 1 de asist yaptı.

TEKKE'NİN İLGİSİ

Trabzonspor'da göreve başlayan Teknik Direktör Fatih Tekke, Simon Banza ile yakından ilgileniyor. Banza'nın kalitesi ve tecrübesinden faydalanmak isteyen Tekke; kalan haftalarda bir numarası olarak yıldız ismi kadroya yazacak. Yeni hocasının ilgi ve alakasından memnun olan 28 yaşındaki forvet; son oynanan Başakşehir maçında da golü ve asistiyle öne çıktı. Milli ara dönüşü Göztepe ile oynanacak maçta cezası nedeniyle görev alamayacak olan Banza; daha sonra lig ve kupada önemli bir rol üstlenecek.

15 FARKLI RAKİBİ ÜZDÜ

Simon Banza, sezon başından bu yana Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 13 farklı rakibe gol atma başarısı gösterdi. Banza; 3 farklı rakip önünde de asist yaptı. 28 yaşındaki yıldız Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ağlarını sarsarak oynadığı 26 resmi maçta 15 farklı rakibi üzdü.