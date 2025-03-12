Trabzonspor'da Fatih Tekke: Sorumlu benim

Trabzonspor'da boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Fatih Tekke, ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"SORUMLUSU BENİM"

"Trabzonspor'da kalan her maçı kazanmak istiyorum! Ama şu an bir şeyi tamir ve inşa etmek için bir süreçteyiz. Bunun birini bile yapmak zor, ikisin yapacağız. Bir şeyi inşa ederken, sabırlı olmamız lazım. Eleştiriler olacaktır, sorumlu benim. Hatalar yapacağım, ben de insanım ama günün sonunda camiamız, bir şeyler yaptığımızı görecek."