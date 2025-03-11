TRABZONSPOR HABERLERİ | Fatih Tekke Trabzon'da! İşte ilk görüntüler...

Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzere Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı.

Fatih Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a vardı.

"KAYBEDECEK 1 DAKİKAMIZ BİLE YOK"

Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 dakikamız bile yok." açıklamasında bulundu.

"YUVANA HOŞGELDİN"

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabında profil fotoğrafını Fatih Tekke'nin Trabzonspor forması yaptı. Ardından yayınlanan fotoğrafta "Yuvana hoş geldin Fatih Sultan Tekke" ifadeleri yer aldı. İşte o paylaşım...