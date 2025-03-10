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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Rams Başakşehir mesaisi başladı!

Trabzonspor'da Rams Başakşehir mesaisi başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 20:05
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Trabzonspor'da Rams Başakşehir mesaisi başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman çift kale oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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