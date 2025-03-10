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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da penaltı skandalı!

Trabzonspor'da penaltı skandalı!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin etkileri sürüyor. Bordo mavililer, karşılaşmada VAR'dan iptal edilen penaltı kararı sonrası hakeme büyük tepki göstermişti. İşte eski MHK başkanı Mustafa ve Çulcu ve Trio hakemlerinin yorumları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 09:18
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Trabzonspor'da penaltı skandalı!

Bordo-mavililerin, Hatayspor önünde kazandığı penaltının VAR'la iptali tepki topladı. Hakem hocaları, 27'deki pozisyonda Sikan'ın şutunda top kaleye yönelirken Kilama'nın elle oynadığını aktardı. Alper Akarsu penaltı verse de Danimarkalı VAR Sandi Putros iptal etti. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Bahattin Duran; iptalin yanlış olduğunu ve pozisyonun net penaltı olduğunu vurguladı. İptal kararının sezonun en net hatalarından olduğu bildirildi.

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