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Haberler Trabzonspor Trabzon'da tarihi maç

Trabzon'da tarihi maç

Trabzonspor U19 Takımı bugün Atalanta’yı yenerek UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finale kalmak istiyor. Papara’da saat 14.00’te başlayacak bu tarihi maç ücretsiz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Trabzon'da tarihi maç

Türk futbolunda tarihi bir başarıya imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalan Trabzonspor U19 Takımı bugün Papara Park'ta Atalanta'yı konuk edecek. Juventus'tan sonra bir başka İtalyan ekibi karşısında tur arayacak olan bordo-mavililer tamamen bu tarihi maça kilitlendi. Bu kritik mücadele 14.00'te başlayacak. Bordo-mavililer bugün kazanarak çeyrek finale yükselerek kulüp tarihine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor. Bu karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Maçı Tabii Spor canlı yayınlanacak.

YA MÜNİH YA İNTER

Bordo mavili takım bugün Atalanta'yı yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Temsilcimiz bu durumda Bayern Münih-İnter eşleşmesinin galibiyle 1-2 Nisan tarihlerinde çeyrek finalde mücadele edecek.

JUVENTUS'U YIKARAK ŞOV YAPTI

Trabzonspor U19 Takımı, turnuvada sergilediği performansla büyük takdir topladı. İlk olarak 2. turda Karadağ ekibi Buducnost'u 3-1 ve 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, 3. turda Bosna temsilcisi Sarajevo ile karşılaştı. Deplasmanda 2-2 berabere kaldı, evde 6-1 kazanarak son 32'ye kaldı. Bu turda ise İtalyan devi Juventus'u 1-0'lık skorla eleyerek adını son 16'ya yazdırdı.

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