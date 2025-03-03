Şenol Güneş: Rakip beraberliğe razıyken...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık."

"Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim."

"Tekrar söylüyorum, ikinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk."