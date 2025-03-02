1 numara Uğurcan

Karadeniz devi, Süper Lig'de kötü bir sezon geçirse de Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla farkını gösteriyor. Kaptanın etkili performansı rakamlara da yansıyor. Milli eldiven, 23 lig maçında yaptığı 90 kurtarışla ligin zirvesinde yer alıyor. Onu 23 maçta 86 kurtarışla Eyüpspor'dan Berke Özer izliyor. 3. sırada ise 76 kurtarışla Konyaspor'dan Slowik var. Uğurcan, ligde 23 maçın 10'unda kalesini kapattı.

Böyle oynarsak kazanırız

LIGDEKI ilk deplasman galibiyetini Konya'da almak isteyen Trabzonspor'da Şenol Güneş takımıyla yaptığı toplantıda "Rize maçının ilk yarısındaki oyunu genele yayarsak, her yerde kazanırız. Biz büyük takımız. Trabzonspor'un dış saha fobisi olamaz. Konya'da galip geleceğiz ve seriyi devam ettireceğiz" dedi. Rize maçını 5-2 kazanan kadroyu değiştirmeyi düşünmeyen Güneş, sadece ufak sakatlığı bulunan Zubkov'un ağrı şikayeti olursa, 10 numara bölgesinde Cham'ı oynatabilir.

Gözler atan ve tutanda

ŞENOL Güneş kritik Konya maçı öncesi gözünü takımın en önemli iki ismine çevirdi. Güneş'in en büyük güvencesi tutanı ve atanı olacak. Hücum hattında etkili olan Banza ve kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı, Trabzonspor'un en büyük silahı.

2 galibiyetle moraller yerine geldi

SEZON başından beri bir türlü istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat ligde ve kupada iç sahada alınan üst üste 2 galibiyet moralleri yükseltti. İdeal 11 bulunurken, Rize maçında sergilenen iştahlı hücum futbolu ve ön alan baskısıyla atılan goller 'Trabzonspor işte böyle oynar' dedirtti.

Sakat oyuncularda son durum

BORDO mavili takımda Zubkov, Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwakaeme ve Folcarelli'nin hafif sakatlıkları bulunuyor. Ancak 5 oyuncunun durumu da ciddi değil. Yarın Konya'da oynanacak karşılaşma öncesi tüm isimlerin hazır hale gelmesi bekleniyor. Özellikle ideal 11'de yer alan Savic, Zubkov ve Mustafa'nın durumları takip ediliyor.

Rent Go ile 3 yıl daha yola devam

TRABZONSPOR ile Rent Go arasındaki araç kiralama sponsorluğu 3 yıl daha uzatıldı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp genel saymanı Derviş Köz ile Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Tuna katıldı. Köz, "Rent Go, Trabzonspor ailesinin bir parçası olarak güvenilir bir iş ortağımızdır" ifadelerini kullandı.