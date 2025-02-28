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Sol bek sevinci
Ara transfer döneminde Eren Elmalı'nın ayrılması sonrası sol bekte eksiklik yaşayan Trabzonspor, buna karşın Mustafa Eskihellaç ve Arif Boşluk'un performanslarıyla sevindi. Gaziantep'ten gelen Mustafa Eskihellaç kısa sürede adapte olurken, sol bekte istikrar kazandı. Arif Boşluk da Şenol Güneş'in güvendiği isimlerden biri haline geldi ve kupadaki son Çaykur Rizespor maçında da şık bir asist yaptı.
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