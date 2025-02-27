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Haberler Trabzonspor Draguş yeni transfer gibi

Draguş yeni transfer gibi

Trabzonspor'da uzun bir sakatlık sürecinden sonra antrenmanlara başlayan Denis Draguş'a adeta yeni transfer gözüyle bakılıyor. Antrenmanlarda teknik ekibin de özel ilgi gösterdiği Draguş'un sakatlık sürecini tamamen atlattığı ve hafta sonunda ligde oynanacak olan Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Draguş yeni transfer gibi
Trabzonspor'da uzun bir sakatlık sürecinden sonra antrenmanlara başlayan Denis Draguş'a adeta yeni transfer gözüyle bakılıyor. Antrenmanlarda teknik ekibin de özel ilgi gösterdiği Draguş'un sakatlık sürecini tamamen atlattığı ve hafta sonunda ligde oynanacak olan Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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