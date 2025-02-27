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Haberler Trabzonspor 10'un adı Fırtına

10'un adı Fırtına

Süper Lig'de rotasını 4. sıra olarak belirleyen Trabzonspor'un ana hedefi ise Türkiye Kupası. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen Karadeniz devi dün Karadeniz derbisinde Çaykur Rize'ye gol yağdırdı: 5-2. Fırtına, Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son hafta maçına çok hızlı başladı. 14. dakikada Lundstram ile öne geçen bordo mavililerin gollerini 41'de Vişça, 45'te Mendy, 59'da Cham ve 83'te Banza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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10'un adı Fırtına

Süper Lig'de rotasını 4. sıra olarak belirleyen Trabzonspor'un ana hedefi ise Türkiye Kupası. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen Karadeniz devi dün Karadeniz derbisinde Çaykur Rize'ye gol yağdırdı: 5-2. Fırtına, Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son hafta maçına çok hızlı başladı. 14. dakikada Lundstram ile öne geçen bordo mavililerin gollerini 41'de Vişça, 45'te Mendy, 59'da Cham ve 83'te Banza attı.

9 KUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Çaykur Rize'nin sayılarını 63'te penaltıdan Jurecka ve 89'da Hojer attı. 7 puanla çeyrek finale lider olarak olarak çıkan Karadeniz devi, kuraya seri başı olarak katılacak ve grup ikincisi ile evinde oynayacak. Fırtına, kupayı 9 kez kazandı. Hedef 10. kupa. İlk şampiyonluğunu 1976-77'de Beşiktaş'a karşı alan Trabzonspor, 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa G.Birliği'ni, 1'er kez de G.Saray, Bursa, Adana Demir, F.Bahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

GOL MAKİNESİ BANZA

Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'ya kiralanan Simon Banza, rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son lig maçında Gaziantep FK karşısında iki kez fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 16'ya yükselten Demokratik Kongolu yıldız, sezonun bitimine 13 maç kala geçen sezon 15 gol atan Onuachu'yu sollamıştı. 28 yaşındaki forvet, dün kupa maçında da Rize'yi boş geçmedi ve müthiş performansına devam etti.

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