Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor-Gaziantep FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 08:55
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Malheiro'nun Lungoyi'ye teması olup olmamasını gözden geçirmeli. Sarı kartlar doğru. Oyuncuların hakeme ve kararlarına saygısı çok yüksek. Böyle maçlar rahattır. İş baskı ortamına gelince, sıkıntılar orada başlıyor. Baskıya karşı direnebilseler, Vincic'lere gerek kalmayacak. Son dakikaya kadar iyi geldi, penaltıyla sınıfta kaldı.
REHA KAPSAL - DERİN FARKLILIKLAR!
Trabzonspor'un geçen haftaki Beşiktaş yenilgisinden sonra iç sahada Gaziantepspor'a karşı vereceği reaksiyon çok önemliydi. Özellikle hafta içi olmazsa olmaz gibi görülen Rizespor maçı öncesi... Bordo-mavililer her zamanki gibi iç sahada çok iyi oyun başlangıcı yapamadı. Ama ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü alıp tempoyu artırınca ilk yarıya 2-0 önde girdiler.
İki hafta önce iç sahada Eyüpspor maçına da Zubkov 10 numarada başlamıştı. O maçta da istediği performansı sergileyememişti bu mevkiide. Gaziantep maçında da aynı mevkiide başladı. Ortada Zubkov, sağ çizgide Vişça, solda Danylo Sikan'ın olduğu yerleşimden sağlıklı hücum organizasyonu çıkmazdı. Nitekim Şenol Güneş bu hatasından döndü.
Güneş, ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde Zubkov'u sağ çizgiye, santrfor arkasına da dönüşümlü olarak Sikan ve Visça'yı getirdi. Böyle doğru bir hücum dizilişiyle takımı 2 gol buldu. İkinci yarı daha direkt hücumlar yapan bordo-mavililer 3-0'ı buldu. Daha sonra kupa maçını düşünerek tempoyu düşürdüler.
Geriye yaslanan Trabzonspor gereksiz telaş yaparak kalesinde 2 gol gördü. Bir de buna Atilla Karaoğlan'ın yanlış ve art niyetli verdiği penaltı kararı etki etti. Şenol Güneş'in yaptığı değişikliklerle takım geriledi. Trabzonspor'un iki farklı yüzü var; İç saha ve dış saha... İç sahadaki başarılı grafiği, dış sahaya bir an önce yansıtması gerekir Trabzonspor'un.
ZEKİ UZUNDURUKAN - YA EVDE YOKSAN!
Bu galibiyet Trabzonspor'a ilaç gibi geldi. Zubkov'un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu çıktığım her programda, Fotomaç'taki yazılarımda sürekli vurguladım. Orta kalitesinin Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya benzediğini söyledim. Şenol Güneş de Zubkov'daki bu cevheri görmüş olacak ki dün ilk 11'de başlattı, Ukraynalı yıldızı... Ve o Zubkov, Gaziantep FK karşısında Trabzonspor'a hayat veren duran toplar kullandı.
Trabzonspor, duran toptan bulduğu iki golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Zubkov, üst üste iki serbest vuruşla gollerin mimarı oldu. İlk golde Zubkov'un ortasında Batagov topu Banza'ya indirdi, Banza da ağları gördü. Ardından yine topun başına gelen Zubkov, topu Vişça'ya kullandı. Vişça'nın sert vuruşunda Okereke'ye çarpan top filelere gitti. Trabzonspor; yerden oynadığı, rakip kaleye çokça şut attığı (13 şut) maçta peş peşe (45+2 ve 45+6'da) iki gol bulup soyunma odasına mutlu gitti.
Maçın kader anı ise 12'de Sorescu'nun Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondu. Bu pozisyonda Uğurcan, yine muazzam bir kurtarış yaparak takımını ayakta tutan isim oldu. Gaziantep FK da ilk yarıda Trabzonspor kalesine tam 8 şut attı. Ama golleri bulan taraf Trabzonspor oldu. Trabzonspor, ikinci yarıya da 2-0 önde olmanın vermiş olduğu özgüven ile başladı. 58'de Danilo Sikan'ın Vişça'ya nefis pasında Trabzonspor 3. golünü buldu. Sikan'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Vişça, Banza'ya adeta 'al da at' güzelliğinde bir pas gönderdi. Banza da ligdeki 16. golünü attı. Yaşı nedeniyle sürekli tartışılan Vişça, 1 gol, 1 asistle ışıltılı bir performans sergiledi.
Trabzonspor, Papara Park'ta iyi sonuçlar alıyor. Zaman zaman iyi de oynuyor. Bordo-mavililer, deplasman fobisini de yenmek zorunda. Şenol Güneş'in elinde artık iyi bir kadro var. Deplasmanlarda bundan sonra alınacak kötü sonuçların bahanesi olamaz.
Beşiktaş derbisinden sonra eleştiriler alan Şenol Güneş ise dünkü galibiyetle rahat bir nefes aldı. Ancak maçın son bölümünde Trabzonspor aleyhine verilen penaltı çok ucuz bir penaltıydı. Hakem bu penaltı ile kalan dakikalarda Gaziantep FK'yı adeta oyuna ortak etmiş oldu.
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