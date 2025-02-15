Rakip Atalanta

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus U19'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bordo- Mavililer, son 16'ya çıkmayı başaran ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdırdı. Temsilcimizin bu turdaki rakibi ise bir diğer İtalya temsilcisi Atalanta oldu. Trabzonspor, Atalanta ile tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma, 4-5 Mart tarihlerinden birinde, Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak. Gençler, Atalanta engelini aşarsa, B.Münihİnter galibiyle 1-2 Nisan tarihlerinden birinde karşılaşacak.

TRABZON RUHUYLA TURU GEÇECEĞİZ

U19 Takımından Sorumlu Yönetici Ali Beyazlı Atalanta eşleşmesi için umut dağıttı. Beyazlı, "Trabzonspor'un mücadeleci ruhunu sahaya yansıtarak, bu zorlu eşleşmeden alnımızın akıyla çıkmak ve adımızı çeyrek finale yazdırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onlarla aşamayacağımız hiçbir engel yok" dedi.