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Şansalan yönetecek
Bugün saat 16.00'da oynanacak oynanacak Kayserispor- Trabzonspor maçını Ali Şanşalan yönetecek. 37 yaşındaki hakem bugüne kadar Fırtına'nın 17 mücadelesinde düdük çaldı. Karadeniz devi bu periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Kayseri ise Şansalan ile çıktığı 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
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