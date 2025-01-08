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Haberler Trabzonspor Ikone sürprizi

Ikone sürprizi

Fiorentina’da mutsuz olan Jonathan İkone ayrılmak istiyor. Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen yıldız için bordo-mavililer araştırma yapıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Ikone sürprizi

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Sağ kanat için Zubkov, Junior Santos ve Larsen'le bir oyuncu havuzu oluşturan bordo-mavili ekibe, İtalya ekibi Fiorentina'dan Jonathon İkone de önerildi. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen 26 yaşındaki yıldızın Çizme ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan İkone için Fırtına ön araştırma yapıyor. Lille'den 2022 sezonunda 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya giden 1.75 boyundaki futbolcu, bu sezon toplam 22 maça çıkarken 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

DI MARZIO: AYRILMAYA ÇOK KARARLI

Son dönemde Fiorentina'da çok fazla süre bulamayan hatta son maçta kadroda olmasına rağmen oynatılmayan Fransız futbolcu ayrılmak istiyor. Bu sezon süre aldığı 22 maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağlayan İkone'nin gollerinin tamamı Avrupa'da gelirken, ligde ise skor katkısı bulunmuyor. Yıllık kazancının yüksek oluşu ise Trabzonspor'un önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Ancak ünlü İtalyan gazeteci Marzio da İkone'nin Fiorentina'dan ayrılmakta kararlı olduğuna vurgu yaptı. Karadeniz devinin, futbolcunun kiralanması için İtalyan kulübünün kapısını çalması bekleniyor.

40 MİLYON EURO OLMUŞTU

Şu anda piyasa değeri 8 milyon euro olan İkone, 2020'de 40 milyon euro'ları görmüş bir isim. Çok yönlü futboluyla dikkat çekiyor.

YUSUF YAZICI İLE ŞAMPİYON OLDU

Ikone'nn adını duyurduğu sezon, Lille ile Fransa'da yaşadığı lig şampiyonluğu ile oldu. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk yaşayarak yıldızlaşan İkone, 2022'de 15.4 milyon euro'ya Fiorentina'ya transfer oldu.

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