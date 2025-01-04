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Haberler Trabzonspor Simon Banza: "Trabzonspor taraftarından özür diliyorum"

Simon Banza: "Trabzonspor taraftarından özür diliyorum"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Samsunspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Simon Banza açıklamalarda bulundu. İşte Banza'nın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 22:34
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Simon Banza: "Trabzonspor taraftarından özür diliyorum"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Simon Banza açıklamalarda bulundu. İşte Banza'nın değerlendirmeleri...

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Trabzonspor taraftarından özür diliyorum çünkü bize olan desteklerini hiç esirgemediler. Buraya kazanmak için gelmiştik. İlk yarı kötüydü ama sonra beraberliği yakaladık. Bu maç bizim adımıza büyük bir hayal kırıklığı. Bu şekilde gol yemememiz lazım. Bunun üzerine çalışacağız. Pes etmeyeceğiz. Trabzonspor, çok büyük bir takım. Bundan ders çıkartıp daha iyi olmamız gerekiyor. Trabzonspor formasını temsil ettiğimizin farkında olmalıyız. Çok daha iyi şeyler yapmak zorundayız. Bizim için kötü bir gün oldu ama kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmek zorundayız."

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