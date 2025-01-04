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Haberler Trabzonspor Samsunspor 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Samsunspor 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Carlo Holse'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Karadeniz derbisini kazanan taraf Samsunspor oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 22:09
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Samsunspor 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekibin gollerini 30. ve 75. dakikalarda Carlo Holse kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 49. dakikada Simon Banza'dan geldi.

Bu galibiyetle Samsunspor, puanını 33'e yükselterek ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Trabzonspor ise 19 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşma hedefinde önemli bir fırsatı kaçırdı.

Maçın öne çıkan ismi olan Carlo Holse, attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Trabzonspor ise deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü ve bu sezon dış sahada kazanamama serisini devam ettirdi.

Samsunspor, ligin 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

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