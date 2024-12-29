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Haberler Trabzonspor Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş: 3 mevkiye transfer istiyoruz

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş: 3 mevkiye transfer istiyoruz

Son dakika Trabzonspor haberi | Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Samsunspor maçı öncesinde yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 12:12 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 12:43
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Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş: 3 mevkiye transfer istiyoruz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş mücadele öncesinde yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları:

"3 OYUNCU İSTİYORUM"

"Şu anda söylediğim en az 3 oyuncu. Defans, orta sahada, hücumda oynayacak oyuncu. Şu andaki bu kesin. Ondan sonra değerlendiririz."

"3 MEVKİ İÇİN BELİRLİ SAYIDA OYUNCU VAR"

"3 tane mevki ile ilgili söyledim. O 3 mevki için daha önce başkan da açıkladı. 3 mevki için belirli sayıda oyuncular var. Gelmek istemeyenler var, ekonomik olarak yük olan oyuncular var, görüşülenler var. Zaman içerisinde belli olacak. Avrupa'da 1 Ocak'ta başlıyor, biz o transferi yapsak bile 13'üne kadar oynatamıyoruz.

"KULÜBE KÜLFET OLMADAN TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

"Transferde görüşmeler devam ediyor. Bazılarının yüksek rakamları var. Kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz. Aldığımız oyuncular da direkt olsun diye düşünüyoruz. Elimizdeki oyuncular da iyi olursa, rekabet daha da iyi bir konu."

"BEN DE TARAFTAR KADAR ÜZÜLÜYORUM"

"Genel durum şu, bulunduğumuz yerden taraftar ne kadar üzülüyorsa ben de en az o kadar üzülüyorum. O duyguları birebir yaşıyorum. Bu görüntüyü bir an evvel kırmak istiyoruz. Geldiğimden beri bu kadar sıkıntı olmasına rağmen desteklerini görüyorum. Aklın yolu bir. Destek şahsa olduğu kadar oyunculara ve camiaya da olmalı. Bu durumdan birlikte çıkacağız."

"GELDİĞİMDEN BERİ KONUŞTUĞUMUZ 1-2 OYUNCU VAR"

"1-2 tane oyuncu var, daha önce geldiğimden beri konuştuğumuz, bize katkı ve uyum sağlayabilecek ama isimlerle ilgili bir şey söylemiyorum şu anda."

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