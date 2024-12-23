Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bordum galibiyetinin ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: "İstanbul'daki maçla bu oyunun yapısı farklı. Pas isabetimiz ve hızımız düşük olunca zorluk çektik. Rakibe şans verdik. Yakaladığımız pozisyonlar var ama bunları çoğaltmamız gerekiyor. Rakibin zaaflarını kullanamadık. Sabırlı oynamak durumundaydık. Kazanma isteğimiz sonuna kadar devam etti. Defansif hatalarımız oldu. Kazanmak önemliydi. Defansif hatalarımız oldu. Gol yemeden maçı bitirdik enteresandır. Önümüzdeki maçlarda çıkış yapmak için bu başlangıç olur. Daha federasyonla ve hakemle ilgili konuşmayacağı. Her konuştuğumuzda oyuncu kaybediyoruz. Faul veriyor. İki dakikada kullanılıyor. Maç bitti. Yeni dönem yeni başlangıç olsun istiyorum."