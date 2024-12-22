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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:49 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:51
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK ile kozlarını paylaşıyor.

Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Şenol Güneş: "Serdar cezalı olduğu için yok. Visca'nın da arka adalesinde gerginliği var. Draguş'un da dizinde bir darbeye bağlı dönme oldu, o da yok. Diğer sakatlarımız zaten vardı. "

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Sahaya bir 11'le çıkacağız. Eldeki oyuncuların son haftalarda daha iyi gittiğini düşünüyorum. Ancak, yeterli sonuçları alamıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip de direnecektir. Onların direncini kırıp, kendi kazanma isteğimizle kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

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