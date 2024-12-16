  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkıyoruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş mücadele öncesi kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 20:26
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkıyoruz!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a konuk oluyor.

Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: "Bulunduğumuz durumun iyi olmadığını biliyoruz, sıkıntılıyız. Elimizdeki oyuncularla bir kadro yapmaya çalışıyoruz. Maç kazanma stresimiz de var, beklenmeyen sonuçlar da aldık. Galatasaray maçına kazanmak için çıkıyoruz."

"RAKİBİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

"Galatasaray lider ve moralli, iyi bir takım. Biz her takıma karşı kendi oyunumuzla üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Her maçta 3 puana ihtiyacımız var. Rakibin gücünü biliyoruz, zor maç olacak ama zorlukla bir yere geliyorsunuz. Bütün oyuncularımız hazır, bu maçta en iyisini yapacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI
REKLAM - TOD
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?
Başkan Erdoğan'dan muhalefete SGK borçları eleştirisi: "kırk dereden kırk kova su getiriyorlar"
Okan Buruk, derbi öncesi konuştu!
G.Saray'dan bomba hamle! İngiliz devinden geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın kaleci adayları belli oldu! İşte o isimler G.Saray'ın kaleci adayları belli oldu! İşte o isimler 19:45
Derbinin ilk 11'leri belli oldu! Derbinin ilk 11'leri belli oldu! 19:07
Barcelona'dan Lamine Yamal açıklaması Barcelona'dan Lamine Yamal açıklaması 19:01
A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI 18:33
Topraktepe'den Can ve Chamberlain sözleri! Topraktepe'den Can ve Chamberlain sözleri! 18:24
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:43
Daha Eski
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 17:06
Dursun Özbek'in cezası onandı mı? Dursun Özbek'in cezası onandı mı? 16:58
G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! 16:55
2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 16:42
F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! 16:27
Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı 16:15