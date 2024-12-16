Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkıyoruz!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a konuk oluyor.

Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: "Bulunduğumuz durumun iyi olmadığını biliyoruz, sıkıntılıyız. Elimizdeki oyuncularla bir kadro yapmaya çalışıyoruz. Maç kazanma stresimiz de var, beklenmeyen sonuçlar da aldık. Galatasaray maçına kazanmak için çıkıyoruz."

"RAKİBİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

"Galatasaray lider ve moralli, iyi bir takım. Biz her takıma karşı kendi oyunumuzla üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Her maçta 3 puana ihtiyacımız var. Rakibin gücünü biliyoruz, zor maç olacak ama zorlukla bir yere geliyorsunuz. Bütün oyuncularımız hazır, bu maçta en iyisini yapacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.