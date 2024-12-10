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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a dünya yıldızı orta saha! Ocak ayında...

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a dünya yıldızı orta saha! Ocak ayında...

Trabzonspor devre arası takviyeleri için düğmeye bastı. Hedefte Lyon’da forma giyen 30 yaşındaki merkez orta saha Corentin Tolisso var

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a dünya yıldızı orta saha! Ocak ayında...

Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in raporu dahilinde çalışan yönetim, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. Şenol Güneş yönetimden stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere 3 transfer talep etti. Bu bağlamda radara takılan isimlerden biri Corentin Tolisso oldu. Bayern Münih, an itibarıyla Lyon'da top koşturan Tolisso için 2017 yılında 41.5 milyon euro ödemişti. 30 yaşındaki Fransız merkez orta saha oyuncusunun temsilcisiyle görüşmeler sürüyor. Lyon'un içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle kadrosundaki yıldızlarla yollarını ayırması bekleniyor. Listedeki Orban da Lyon forması giyiyor.

TAM BİR LİDER FUTBOLCU

Karadeniz devi, Fransız kulübündeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta sahanın merkezinde tam bir lider olan Tolisso konusunda ısrarcı olunduğu öğrenildi. Öncelikle 1.81 boyundaki oyuncunun bonservis maliyetine bakılıyor. Tolisso'nun Lyon'daki senelik ücreti ise 3 milyon euro seviyelerinde. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 17 maça çıkıp, 1 gol 3 asistlik performans sergileyen yıldız orta sahanın kontratı 2027'de bitiyor.

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