Haberler İspanya La Liga Villarreal - Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal - Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da dev randevu! La Liga tablosunda üçüncü sırada yer alan ve harika bir sezon geçiren Villarreal, sahasında Avrupa potasına girmeye çalışan Celta Vigo'yu ağırlıyor. Celta Vigo, deplasmanda alacağı puanlarla altıncı sıradaki Getafe'yi yakalayıp Avrupa hayallerini taze tutmak istiyor. Peki, Villarreal - Celta Vigo maçı bugün saat kaçta başlayacak? İspanya ligi maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 12:06
Villarreal - Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal - Celta Vigo maçı canlı anlatım linki...

La Liga'da Avrupa kupaları yarışı kızışırken Villarreal ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanacak kritik mücadelede üçüncü sıradaki Villarreal, sahasında galibiyet alarak üst sıralardaki yerini korumak isterken; Celta Vigo ise Avrupa potasına yaklaşmak için puan arıyor. Futbolseverler "Villarreal - Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı izleme bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte La Liga mücadelesine dair tüm detaylar...

VILLARREAL - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak bu kritik karşılaşma bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

VILLARREAL - CELTA VIGO MAÇI BİLGİLERİ

Maç Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar (Bugün)

Başlama Saati: 22:00 (TSİ)

Stadyum: Estadio de la Cerámica

Hakem: Alejandro Gonzalez

VILLARREAL - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın heyecanı Türkiye'de S Sport kanalında futbolseverlerle buluşuyor.

VILLARREAL'İN KONUMU

Villarreal şu an ligde 3. sırada ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini erkenden cebine koymak istiyor.

CELTA VIGO'NUN HEDEFİ

Yedinci sırada yer alan Celta, altıncı sıradaki Getafe ile aynı puanda bulunuyor. Bu deplasmandan çıkarılacak 3 puan, onları Avrupa kupaları potasına sokabilir. Günün son La Liga maçı olması sebebiyle futbolseverlerin odağında bu mücadele yer alacak.

