Derbinin VAR'ı açıklandı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak.

VAR EKİBİ AÇIKLANDI!

Öte yandan mücadelenin VAR ekibi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.