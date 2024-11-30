Trabzonspor'da hedef ilk deplasman zaferi! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek üst üste aldığı mağlubiyet serisine son veren bordo mavililer, Alanyaspor karşısında çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Karadeniz Devi, Güney ekibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın yanı sıra ilk kez üst üste kazanmayı arzuluyor.

MALHEİRO VE SERDAR 11'E

Geçtiğimiz hafta 5-0'lık Adana Demirspor karşılaşmasında kadro dışılar, sakatlar ve cezalılar nedeniyle 7 oyuncu değişikliği yapan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Alanya karşısında kadroyu koruması beklenmiyor. Sarı kart cezası sona eren Malheiro'nun 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken savunmada ve orta sahada da bazı değişikliklerin olması muhtemel. Tecrübeli teknik adamın, Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçı'yı sahaya sürebileceği öğrenildi.

111 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

Bu sezon deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, bugün Alanyaspor'u mağlup ederek kabusu bitirmek istiyor. 111 gündür rakip sahalarda galip gelemeyen bordo-mavili ekip, dış sahada oynadığı 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu periyotta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fırtına, üzerinde oluşan bu baskıyı bitirmek istiyor

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Efecan, Janvier, Makouta, Cordova, Augusto

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut (Lundstram), Vişça, Cham, Cihan, Banza