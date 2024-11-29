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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Trabzonspor'un Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 15:36 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 16:19
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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Karadeniz ekibinde; Savic, Barisic ve Nwakaeme maç kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililerin 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan, M. Taha, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Batagov, Ali Şahin, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Mendy, Umut Güneş, Vişça, Cihan Çanak, Cham, Dragus, Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım."

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