Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Karadeniz ekibinde; Savic, Barisic ve Nwakaeme maç kadrosunda yer almadı.
Bordo-mavililerin 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:
"Uğurcan, M. Taha, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Batagov, Ali Şahin, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Mendy, Umut Güneş, Vişça, Cihan Çanak, Cham, Dragus, Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım."
📝 Corendon Alanyaspor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/cOnfMyixAz— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 29, 2024