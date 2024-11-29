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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Adil Demirbağ yakın takibe alındı!

Trabzonspor'da Adil Demirbağ yakın takibe alındı!

Trabzonspor'un Konyaspor’un 26 yaşındaki stoperini yakından izlediği, şartlara bağlı olarak da girişim yapacağı belirtildi. Adil Demirbağ’ın sözleşmesi 2027’de bitecek. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Adil Demirbağ yakın takibe alındı!

Karadeniz devi, ocak transfer dönemi için kolları sıvamış durumda. Hemen her gün gündeme yeni isimler geliyor. Son iddia ise Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ ile ilgili. Bordo mavililerin, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu takibe aldığı öne sürülüyor. 1.85 boyundaki futbolcu bu sezon Konyaspor forması altında 13 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Adil'in yeşil-beyazlı kulüp ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 1.8 milyon euro olan tecrübeli futbolcu, sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor. Daha önce Adana Demir, Buca ve Karagümrük gibi takımlarda görev yaptı.

Adana Demir maçına ilk 11'de 7 değişiklik yaparak çıkan Şenol Güneş, Alanya sınavında da en az 4 değişiklik yapacak. Sakatlıktan dönen Lundstram, Savic ve Nwakaeme ile kart cezası sona eren Malheiro oynayacak.

BEŞ İSMİN YERİ GARANTİ

Şenol Güneş'in yapacağı kadro değişikliği sonrası Uğurcan, sol stoper Batagov, orta sahada Mendy, sağ kanatta Vişça, ofansif orta sahada Cham ve en uç noktada Banza'nın formasını koruması bekleniyor. Diğer bölgelerde değişiklik yaşanabilir.

BERKAY DA LİSTEDE

Karadeniz devinin, Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ı istediği belirtiliyor. 26 yaşındaki merkez orta saha için bordo mavililer yazın da devreye girmişti. Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.75 boyundaki yıldızın talibi çok. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da bu futbolcu için nabız yokluyor. Trabzonspor yönetimi, elini çabuk tutarak işi bitirmek istiyor

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