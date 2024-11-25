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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş: Bu maç güzeldi ama...

Trabzonspor'da Şenol Güneş: Bu maç güzeldi ama...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 22:30
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Trabzonspor'da Şenol Güneş: Bu maç güzeldi ama...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Zor dönemden geçtiğimizi biliyoruz. 3 yenilgi sonrası bunu kazanmak önemli. Taraftar üzgün, bütün camia üzgün. Bize yakışmayan bir durum var. Bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bizim için çok kayıp puanlar oldu. Adana Demirspor'un genç, dinamik oyuncuları var. Golü erken bulmamız bizim için avantaj oldu. Bütün oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler.

Kazanmayı hak ettikleri bir maç oldu. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftarlar şimdi sevinci paylaşıyor ama devamının gelmesi gerekiyor. Soyunma odasında herkes mutluydu. Pes etmeden devam etmek lazım. Bu maç güzeldi ama diğer maçlar böyle olmayabilir çünkü genç bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı geçip bir sonraki mücadeleye odaklanacağız.

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