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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Onuachu'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif yolda

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Onuachu'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif yolda

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor ile Onuachu birbirinden vazgeçmiyor. Fırtına, eski golcüsü için yeni teklif hazırlarken, Nijeryalı yıldız da tercihinin Trabzonspor olduğunu yine vurguladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Onuachu'dan vazgeçmiyor! Yeni teklif yolda

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Ara transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, yeniden kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için Southampton'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim 30 yaşındaki golcünün transferi için tüm şartları zorlayacak. Son olarak Beşiktaş'ın da talip olduğu Onuachu'yla ilgili İngiltere'den yeni haberler de geliyor. İngiliz medyası, Trabzonspor'un yanı sıra eski kulübü Genk'in de Onuachu ile ilgilenmeye başladığını ileri sürdü.

TARAFTARLAR ONU İSTİYOR

Belçika ekibi ile Southampton arasında temaslar başlasa da yıldız futbolcunun ilk tercihinin Trabzonspor olduğu belirtildi. Onuachu konusundaki gelişmeleri teknik direktör Şenol Güneş de yakından takip ediyor. Ayrıca bordo-mavili taraflar da golcü futbolcuyu yeniden takımda görmeyi çok istiyor. Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın da talip olduğu Paul Onuachu'yu ara transferde hangi takımın bünyesine katacağı merak konusu.

Bordo-mavili formayı 25 kez giyen Onuachu, 21 gole katkı (17 gol ve 4 asist) bulunmuştu..

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