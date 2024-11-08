Trabzonspor'da 2 yıldız kayıplarda! Beklentinin çok altındalar

Süper Lig'de geride bıraktığı 10 maçta 11 gol atan Trabzonspor, skor anlamında istediği verimi bir türlü sağlayamadı. Bordo mavililerde bu 10 maçta kaydedilen 11 golün 6'sını Simon Banza'dan geldi. Takım halinde bir uyum tutturamayan Karadeniz devinde Vişça, Denswil, Okay Yokuşlu ve Umut Bozok da diğer gol bulan isimler oldu. Ligde 10 karşılaşmada maç başına 1.1'lik gol ortalaması yakalayan Trabzonspor, 3 mücadelede ise gol dahi atamadı.

İKİ MEVKİİ ŞAŞIRTTI

Fırtına'da bilhassa savunma ve orta saha oyuncuları sessiz kaldı. Gollerin mevkii olarak dağılımında hücum hattı 9, orta saha 1 ve defans 1 gol katkısı verdi. Savunma ve orta saha mevkiileri yaşanılan bu kısır süreçte hücum hattına beklenen desteği sunamadı. Galatasaray'da bu bölgedeki oyuncular 7, Fenerbahçe'de 5 ve Beşiktaş'ta ise 10 gollük katkı vererek dikkat çekti. 6 gollü Banza'dan sonra en fazla katkı da 2 golle Vişça'dan geldi.

YENİLER SUSKUN

Bordo-mavili takımda bu sezon başında transfer edilen 13 oyuncudan skor katkısı sadece iki isim yapabildi. Simon Banza attığı 6 golle takımı sırtlarken, bir diğer yeni transfer Okay Yokuşlu da bir gol atabildi. 10 numaralar sessiz kaldı