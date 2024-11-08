  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da 2 yıldız kayıplarda! Beklentinin çok altındalar

Trabzonspor'da 2 yıldız kayıplarda! Beklentinin çok altındalar

Trabzonspor adına en dikkat çekici noktalardan biri 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuların skor üretememesi oldu. Bu bölgede oynayan Enis Bardhi ve Muhammed Cham henüz skor katkısı yapamadı. İki yıldız, asist sayılarında da beklenin çok uzağında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da 2 yıldız kayıplarda! Beklentinin çok altındalar

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Süper Lig'de geride bıraktığı 10 maçta 11 gol atan Trabzonspor, skor anlamında istediği verimi bir türlü sağlayamadı. Bordo mavililerde bu 10 maçta kaydedilen 11 golün 6'sını Simon Banza'dan geldi. Takım halinde bir uyum tutturamayan Karadeniz devinde Vişça, Denswil, Okay Yokuşlu ve Umut Bozok da diğer gol bulan isimler oldu. Ligde 10 karşılaşmada maç başına 1.1'lik gol ortalaması yakalayan Trabzonspor, 3 mücadelede ise gol dahi atamadı.

İKİ MEVKİİ ŞAŞIRTTI

Fırtına'da bilhassa savunma ve orta saha oyuncuları sessiz kaldı. Gollerin mevkii olarak dağılımında hücum hattı 9, orta saha 1 ve defans 1 gol katkısı verdi. Savunma ve orta saha mevkiileri yaşanılan bu kısır süreçte hücum hattına beklenen desteği sunamadı. Galatasaray'da bu bölgedeki oyuncular 7, Fenerbahçe'de 5 ve Beşiktaş'ta ise 10 gollük katkı vererek dikkat çekti. 6 gollü Banza'dan sonra en fazla katkı da 2 golle Vişça'dan geldi.

YENİLER SUSKUN

Bordo-mavili takımda bu sezon başında transfer edilen 13 oyuncudan skor katkısı sadece iki isim yapabildi. Simon Banza attığı 6 golle takımı sırtlarken, bir diğer yeni transfer Okay Yokuşlu da bir gol atabildi. 10 numaralar sessiz kaldı

G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip!
Reklam
DİĞER
Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
F.Bahçe'de Medina krizi!
Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahır gecesi Kahır gecesi 01:59
Hak edilmiş yenilgi Hak edilmiş yenilgi 01:57
28 Kasım’da G.Saray’la 28 Kasım’da G.Saray’la 01:56
Santrfor problemi var! Santrfor problemi var! 01:54
Buz kestiler Buz kestiler 01:54
Kaçan hırsız Kaçan hırsız 01:53
Daha Eski
Çoluk çocuğa yenildik Çoluk çocuğa yenildik 01:53
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:35
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:33
F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! 01:32
G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! 01:29
F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! 01:23