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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Paul Onuachu müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Paul Onuachu müjdesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşarken devre arası transfer dönemi için kolları sıvandı. Bordo-mavililerde bu anlamda gözler yeniden takımın eski yıldızı Paul Onuachu'ya döndü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Paul Onuachu müjdesi!

Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen başarılı sonuçlar alamayan Trabzonspor'da umutlar devre arası takviyelerine bağlandı. Karadeniz devi özellikle hücum hattındaki etkisizliği ile dikkat çekiyor. Yaz döneminde Onuachu için Southampton'a 7 milyon euro'luk bir teklif sunulmuş ancak İngiliz ekibi 15 milyon euro'da diretmişti. Geçen yıl Trabzonspor ile çıktığı 25 maçta 17 gol atan ve 4 de asist yapan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, Southampton'da bu dönem 4 maçta sadece 42 dakika görev yapabildi. Son derece mutsuz ve takımdan ayrılmak istiyor.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Bordo mavili yönetimin, Premier Lig ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Onuachu'nun bonservisini almak için devre arasında hamle yapması bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın 2.01 boyundaki forvet ile sık sık telefon görüşmesi yaptığı biliniyor. Bu sezon Premier Lig'e çıkan kırmızı beyazlı kulüp şu ana dek tam bir fiyasko ile karşı karşıya. Premier Lig'de çıktığı 10 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen, 8 kez mağlup olan ve 4 puanı bulunan Southampton, 7 gol attı ve 19 gol yedi. 19. sırada yer alıyor ve küme düşmenin büyük adaylarından.

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