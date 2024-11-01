Nwakaeme - Mourinho yeniden

Fırtına'da tüm gözler sakatlıktan çıkan Anthony Nwakaeme'nin üzerinde olacak. Jose Mourinho, 2021'de Konferans Ligi'nde Roma'nın başında iken Trabzonspor'la oynadıkları maçta Nwakaeme'ye hayran kalmıştı. İkili, 3 yıl sonra Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde birbirlerine rakip olacak. Nwakaeme, derbide ilk 11'de olmayı çok istiyor.

SEN Mİ DAHA İYİSİN?

19 Ağustos 2021'deki Konferans Ligi maçında sahasında Roma'ya 2-1 kaybeden Trabzonspor'da o maçtaki performansı ile göz dolduran Nwakaeme, o dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu peşinden koşturmuştu. Portekizli hoca maç içerisinde Nwakaeme'yi bir süre yanında tutarak, "Sen mi daha iyisin, yoksa seni tutan Karsdrop mu kötü?" diye sorup beğendiğini göstermişti.

GÜZEL MAÇ OLACAK

Bu sezon şu ana kadar istediği seviyeye ulaşamayan ve sakatlıklarla uğraşan Anthony Nwakaeme derbiyi bekliyor. Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanan Nwakaeme, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ama ben de bir oyuncu olarak ona karşı tekrar oynayacak olmaktan mutlu olacağım. Yeniden karşılaşmak güzel olacak" ifadelerini kullandı.