Vazgeçilmez ikili

UĞURCAN ÇAKIR ZİRVEDE

Çakır, yalnızca Trabzonspor'un değil, Milli Takım'ın da önemli bir figürü haline geldi. 28 yaşındaki eldivenin performansı özellikle Şenol Güneş'in geri dönüşüyle birlikte daha da arttı. 1.91 boyundaki eldiven, kritik anlarda sahneye çıkarak takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Bu sezon forma giydiği 9 maçta kalesinde 8 gol gören Çakır, yüzde 83'lük kurtarış oranı ile Süper Lig'de ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş'in ona olan güveni, Uğurcan'ın da öz güvenini artırmış durumda.

JOKER BATİSTA MENDY

Mendy, Trabzonspor'un savunmasında kalıcı bir yere sahip oldu. Stopere kaydırılan Fransız ön libero; fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun bilgisiyle dikkat çekiyor. Sakat oyuncuların yokluğunda bu bölgede Güneş'in vazgeçilmezi olan Mendy'nin enerjik yapısı ve oyunu kurmadaki başarısı, sadece defansta değil, orta sahada takımın hücum geçişlerinde de önemli bir rol oynuyor.