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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 14:50
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Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi.

Savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, cuma günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e gidecek.

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