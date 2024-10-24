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Haberler Trabzonspor

Cankurtaran Mendy

Başakşehir maçında 7.8 reytingle oynayan 24 yaşındaki futbolcu, ‘yüzde 92 pas isabeti, 9/11 ikili mücadele kazanma, 2 top kapma ve 3/3 çalım başarılarıyla öne çıktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Cankurtaran Mendy

Batista Mendy, performansıyla parmak ısırtıyor. İlk olarak Avcı döneminde stoperde görev alan Fransız futbolcu, Şenol Güneş'in de gözdesi oldu. Mendy, Başakşehir karşısında sergilediği etkileyici performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başakşehir karşısında 7.8 reytingle oynayan 24 yaşındaki ön libero, % 92 pas isabeti, 9/11 ikili mücadele kazanma, 2 top kapma ve 3/3 çalım başarılarıyla öne çıktı. Takımın sakatlıklarla boğuştuğu bir dönemde savunmadaki eksikliği mükemmel bir şekilde doldurdu.

DEĞERİ YÜKSELİYOR

Mendy'nin sezon başında 10 milyon euro olarak belirlenen piyasa değerini kısa sürede yükseltmesi bekleniyor. Mendy için Trabzonspor'a gelen 15 milyon euro'luk teklifleri yönetim düşünmeden reddetmişti.

4.4 MİLYONA ALINMIŞTI

Bordo mavili yönetim, Batista Mendy'yi geçtiğimiz sezon Fransa'nın Angers takımından 4 milyon 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. 24 yaşındaki futbolcu şu ana kadar toplamda 52 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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