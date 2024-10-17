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Haberler Trabzonspor

Milli ara kampı!

Yeni transfer Muhammed Cham, sezonun geri kalan bölümünde beklenen performansı sergileyemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Milli ara kampı!

Fransız ekibi Clermont'tan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki 10 numara, yaz boyunca eski kulübünde kadro dışı kalması ve antrenman sürecinden yoksun olması nedeniyle fiziksel eksiklikler yaşadı. Ancak Avusturyalı yıldız, milli ara sürecini yoğun bir şekilde değerlendirerek bu durumu tersine çevirmek için büyük bir gayret gösteriyor.

BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR

Hücum bölgesinde kritik roller üstlenmesi beklenen Cham, oyun kuruculuk ve kreatif özellikleriyle büyük katkı sağlayabilecek potansiyele sahip. Şenol Güneş'in oyun sisteminde 10 numara pozisyonunda önemli rol oynaması beklenen Avusturyalı yıldız, eksik kaldığı fiziksel yönünü güçlendirdikçe şova başlayacak.

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