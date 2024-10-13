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Haberler Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERİ - Mislav Orsic'e talip çıktı! Eski takımına geri dönebilir

Ara transfer döneminin çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz ayrılıklar gerçekleşebilir. Sakatlıklar sebebiyle bordo mavililerde istikrar yakalayamayan Mislav Orsic'e eski takımı talip oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 11:27
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TRABZONSPOR HABERİ - Mislav Orsic'e talip çıktı! Eski takımına geri dönebilir

Trabzonspor'da Mislav Orsic ile yollar ayrılıyor. Geçen sezon Southampton'dan transfer edilen sağ kanat, bordo-mavililerde istikrarı yakalayamadı. Çapraz bağ sakatlığından sonra form tutamayan oyuncu, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş'in de ilk tercihi olamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre; ligde 3 maçta 18 dakika şans bulan Hırvat futbolcuya ülkesi Hırvatistan'dan tanıdık bir talip çıktı. Dinamo Zagreb ile anlaşan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavililere aldırdığı Orsic'i, çok fazla süre bulamadığı için devre arasında kendi takımına transfer etmeyi düşünüyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Düzenli forma giyebileceği bir kulübe katılmayı hedefleyen 31 yaşındaki futbolcunun, hem eski takımıyla hem de eski hocasıyla çalışmak isteyebileceği kaydedildi. 2025'te sözleşmesi bitecek Orsic, bordo-mavili kulüpten senelik 1.6 milyon Euro (Yaklaşık 61 milyon TL) maaş alıyor.

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