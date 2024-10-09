TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Gift Orban fırsatı

Kadro mühendisliği konusunda sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, devre arası için kolları erkenden sıvadı. Bordo-mavililer, Olympique Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban'ı istemiş ama alamamıştı. Ama bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Çünkü Njeryalı futbolcu, Lyon'da istenmiyor. Fransız ekibinin hocası Sage, genç futbolcuyu kadroya aldığı iki Avrupa maçında oynatmadı, 2 lig karşılaşmasında ise kadroya bile almadı. Bu yıl 3 maçta 186 dakika şans bulan 1.78 boyundaki yıldız, Strasbourg sınavında 2 gol attı, takımının 3 puan almasını sağladı. futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lyon forması altında 17 maça çıkan Orban, 5 kez gol sevinci yaşadı.

205 SANİYEDE 3 GOL ATMIŞTI

Başakşehir ile Gent, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşılaşmıştı. Rövanş maçında Gift Orban, 205 saniye içinde Başakşehir ağlarına 3 gol atarak Türk taraftarın dikkatini çekti.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lyon forması altında 17 maça çıkan Gift Orban, 5 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNEŞ'İN ARADIĞI ADAM

Orban çift santrforun sağında ya da sağ kanat forvet olarak kullanılabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken tek husus tek santrfor oynamaması gerektiği. Çünkü sırtı dönük oyun Orban'ın yumuşak karnı. Şenol Güneş'in istediği kanat forvet tanımına uyan bir isim. Trabzonspor'un rakibi kendi yarı sahasına hapsettiği anlarda teknik kapasitesi ve zarafetiyle kilit açabilecek bir isim Orban. Geniş alanda hızıyla, dar alanlarda ise top hakimiyetiyle şov yapar.

MÜTHİŞ PATLAMA ÖZELLİĞİ

Orban tam anlamıyla hız makinesi. 22 yaşındaki oyuncu için "Savunma oyuncularından kurtularak rakip kaleye atılmak için fırsat kovalayan, yıldırım hızında patlamaları olan bir futbolcu'' yorumu yapılıyor.