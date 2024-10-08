TRABZONSPOR HABERLERİ | Aranan kan Simon Banza! Onuachu'yu aratmıyor

Trabzonspor yönetimi son iki sezondur özellikle forvet transferinde bir futbolcuya çok kilitleniyor... Önce yaz döneminde çok uzun süre Dinamo Zagreb takımının Hırvat golcüsü Bruno Petkovic'i getirmeye çalışan ama başaramayan, ardından da Southampton'dan 1.5 milyon euro'ya Paul Onuachu'yu kiralayan Fırtına bu dönem de aynı şekilde hareket etti. Geçen yıl 1 milyon 742 bin euro ödenen Onuachu'yu yeniden almak için İngiliz ekibi ile uzun süre pazarlık yapan Karadeniz devi anlaşma sağlayamayınca Portekiz kulübü Braga'dan 2 milyon euro'ya Kongolu Simon Banza'yı kiraladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu da yıllık 2 milyon euro alacak.

ATLETİK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İki futbolcu da benzer istatistiklerle lige başladı. İki oyuncu da lige 5. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başladı. İki futbolcu da ilk 4 maçta 3 gol attı. Onuachu ilk 3 maçında Beşiktaş, Hatayspor ve Pendikspor filelerini sarsmıştı. Adana Demirspor'u boş geçmişti. Banza ise Beşiktaş ve G.Antep sınavlarını boş geçti, Konyaspor (2) ve Hatay karşılaşmalarında ağları havalandırdı. Banza, geçen sezon çıktığı 25 maçta 17 gol atıp 4 asist yaparak taraftarı mest eden Onuachu'yu aratmayacak gibi gözüküyor. Fiziksel gücüyle rakiplerini yıpratan 1.89 boyundaki futbolcu kanatlardan daha iyi beslenirse çok daha skorer bir kimliğe bürünebilir.

EN DEĞERLİ FUTBOLCU

Karadeniz devinin kurmayları Simon Banza'yı 1 yıllığına kiraladı. Satın alma opsiyonu yok... Banza, 16 milyon euro piyasa değeri ile Trabzonspor'un en değerli oyuncusu oldu. 2022'den beri Braga'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız, Portekiz ekibinde de en değerli oyuncu olmasına rağmen istediği forma şansını bulamadığı için ayrıldı.

KENDİNİ ÇOK GELIŞTİRDİ

Transfermarkt'ın Portekiz sorumlusu Marcel de Almeida, Banza hakkında şu yorumlarda bulundu: "Fiziksel olarak güçlü, boyuna rağmen teknik açıdan da iyi. Son yıllarda çok gelişti ve geçen sezon 21 lig golüyle büyük bir çıkış yaptı. Ceza sahasında her zaman tehlikeli ve iyi bir kafa vuruşu yeteneğine sahip."

EN SKORER İSİM BANZA

Trabzonspor'da yeni transfer Banza, 3 golle en skorer oyuncu olurken, Denswil, Okay Yokuşlu, Vişça ile Umut Bozok ise takımlarına 1'er gol katkısında bulundu. Karadeniz devinde Draguş, Bardhi ile Nwakaeme 1'er asist yapan isimler oldu. Öte yandan Trabzonspor'un bu sezon 7 maçta 2 şutu direkten döndü.

BİR İLKİ BAŞARDI

Banza, ligde Nwakaeme'den bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu ünvanını kazandı. Nwakaeme, bu başarıyı Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığı sezonda, Mart 2022'de göstermişti.

RAKAMLARIN DİLİ

13 transfer yapan Trabzonspor'da taraftarın beklentisi iyice artmıştı. Ancak takımın gol atma konusunda yaşadığı sorunlar devam ediyor. Çözüm bulunamadı.

7: Trabzonspor'un bu sezon rakip kalelere gönderdiği 138 şutun sadece 7'si golle sonuçlandı ve %5.1'lik bir gol yüzdesiyle oynuyor. Yani son derece verimsiz.

51: Draguş, Vişça ve Bardhi gibi etkili ayaklara sahip olan Fırtına geçen yıla göre %51.4 oranında bir düşüş yaşadı. Bu performans, takımı zirveden uzaklaştırdı.