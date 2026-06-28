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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 13:19
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı antrenman ile sürdürdü. Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin, antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular, 3 gruba ayrılarak çabukluk çalışması yaptılar. Günün ilk antrenmanı, çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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