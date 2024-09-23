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Haberler Trabzonspor

GAZİANTEP TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:20
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GAZİANTEP TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Gaziantep - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Futbol severler Gaziantep - Trabzonspor maçı saat kaçta oynanacak? sorguları yapmaya başladı. Karşılaşmaya dair detaylarıise sizler için derledik.

GAZİANTEP - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

120 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.

SON GALİBİYET GEÇEN SEZON

Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezon başlayan ligde de galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

10 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı. Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti.

Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

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