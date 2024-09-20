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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'dan Savic açıklaması!

Son dakika spor haberi... Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 17:32 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 17:45
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Trabzonspor'dan Savic açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti.

Bu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, bordo-mavili ekipte Stefan Savic sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Savic'in yerine Ozan Tufan maça dahil olurken, Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması geldi.

Bordo-mavililer, tecrübeli stoperin "sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edildiğini" duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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