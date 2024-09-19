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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor - Kayserispor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bordo mavililer Şenol Güneş yöetiminde ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Kayserispor ise deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor. Papara Park'taki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Trabzonspor - Kayserispor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 20:00 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 20:04
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Trabzonspor - Kayserispor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde galibiyetle tanışamayan Bordo mavili ve Sarı kırmızılı ekipler 3 puan için sahaya çıktı. Papara Park'taki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon

Trabzonspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda yeni transferler Banza, Serdar Saatçi ile Cham, transferleri Kayseri maçının ilk oynanacağı tarih olan 26 Ağustos'tan önce gerçekleşmediği için bugün yok. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Vişça, sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen de bu maçta forma giyemiyor.

GÜNEŞ'TEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Çıktığı ilk maçta Beşiktaş'tan puan alan Şenol Güneş, oyuncularına, "Çok iyi bir duruş sergilediniz ama kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu Kayserispor maçında başarın" dedi. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 44'ü Süper Lig, 14'ü 2'nci Lig ve 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26'sı Trabzonspor'un, 9'u Kayserispor'un galibiyetiyle tamamlanırken 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

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