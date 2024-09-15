Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem Ali Şansalan'a flaş eleştiri

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Ali Şansalan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"SAHAYA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA..."

"Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu!"

"VISCA'NIN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART..."

"Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart doğruydu fakat aynı VAR, benzer bir pozisyonda devreye girmedi. Çok ilginç bir şekilde hakem Ali Şansalan, tüm takdir haklarının tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor!"

"TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

"Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır."