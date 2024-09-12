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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tam gaz devam ediyor. Bu arada, kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Atilla Küçüktaka da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 18:38
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Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık akşam antrenmanına sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen katılmadı.

Bordo-mavili oyuncular, koşu ve ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmayla sona erdi.

Bu arada, kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Atilla Küçüktaka da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

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