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Bu oyun kazandırır!

Avcı, St.Gallen karşısında futbolcularının sergilediği performanstan memnun kaldı. Futbolcularını tebrik eden tecrübeli hoca, "Bu oyunu daha da güzelleştirebiliriz. Üzerine koyarsak yakın zamanda istediğimiz sonuçları elde ederiz" dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Bu oyun kazandırır!

UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında St.Gallen ile deplasmanda golsüz berabere kalan Trabzonspor, geçtiğimiz haftalara nazaran daha iyi bir oyun ortaya koydu. Bordo-mavililerde oynanan futbol nedeniyle son dönemde oldukça eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın da keyfi yerine geldi. Kadroda yaptığı radikal değişimin karşılığını alan Avcı, bu oyunu daha da güzelleştirebileceklerini söyledi.

ÇOK İYİ TAKIM OLACAĞIZ

Karşılaşma sonrası futbolcularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcının soyunma odasında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gösterdiğiniz reaksiyon çok önemliydi. Sahada oyun disiplinine bağlı kaldınız. Zaman zaman bireysel performans eksikleri olsa da size olan güvenimi boşa çıkarmadınız. Çok iyi takım olacağımızı söylüyorum ve bunu yakın zamanda göstereceğimize inanıyorum. Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. Bunu kazanıp adımızı Konferans Ligi'nde gruplara yazdırmalıyız."

SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynadığı iki maçta 3 gol atarken, ardından Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 4 resmi karşılaşmada etkisiz kaldı. , 0.75 gol ortalamasıyla düşük bir performans sergiledi.

ŞANSSIZLIK DEĞİL BECERİKSİZLİK

Abdullah Avcı, St. Gallen maçı sonrası kendisine yöneltilen '4 maçtır gol atılamamasını neye bağlıyorsunuz?' sorusuna cevap verdi . Uluslararası seviyede 8 tane net pozisyona girdiklerini kaydeden Avcı, "Burada planın iyi işlediğini görüyoruz. Pozisyon bulmakta sıkıntı yok. Kaçırılan pozisyonların şanssızlıkla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. Son vuruşlar var bunlar önemli işler" demişti. Avcı, burada kaçırılan pozisyonlarla ilgili oyuncularına da gönderme yapmış oldu.

İŞTE GERÇEK MENDY

Abdullah Avcı'nın geçen sezondan bu yana genellikle stoperde görevlendirdiği oyuncu St. Gallen karşısında asıl bölgesine döndü. Avcı, savunmayı Savic ve Denswil'e emanet ederken Mendy, 8 numarada görev aldı. 39 kez topla buluşan 24 yıldız 24/25 pas isabeti, 2/2 uzun top, 1 şut engelleme, 1 pas arası ve 1 top çalma gibi istatistiklerle oynadı.

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