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Tolu Arokodare Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor son olarak gündemine Tolu Arokodare'yi almıştı. 1.97'lik yıldız oyuncudan Fırtına'ya yeşik ışık yandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Tolu Arokodare Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

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Trabzonspor golcü arayışlarını sürdürüyor. Paul Onuachu ve Wout Weghorst isimleri için çalışmalar sürerken, listeye giren son isim olan Tolu Arokodare için de önemli gelişmeler yaşanıyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre, Bordo-Mavililer, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. 23 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Genk kulübünün yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi. Bu sezon Belçika Pro Ligi'ne müthiş bir başlangıç yapan 1.97 metre boyundaki forvet, çıktığı 4 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Transfer sürecinde, Arokodare'nin vereceği kararın belirleyici olacağı belirtiliyor. Bu arada Genk'te forma giyen Tolu Arokodare, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Detaylı bir plan hazırlamadım. Hayatı anı anına yaşıyorum, sürekli dua ediyorum ve bana gösterilen yolu takip ediyorum. Her futbolcu gibi ben de bir gün daha büyük bir adım atmak isterim, ancak bunun doğru zamanla olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. Bu sözler transfer mesajı olarak yorumlandı.

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