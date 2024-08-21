Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Ducksch mesaisi! Pazarlıklar sürüyor

Fırtına, Bremen’in Alman golcüsü için görüşmeleri sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncuda bonservis pazarlığı yapılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Ducksch mesaisi! Pazarlıklar sürüyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde, gündeme gelen son oyuncu Marvin Ducksch olmuştu. Werder Bremen forması giyen Alman forvet için temas kuran bordo-mavililer, ilk teklifini yapmıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler başlarken 30 yaşındaki oyuncunun değeri ise el yakıyor. Alman ekibi, golcüsü için 9-10 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor. Fırtına ise bu bedeli yarıya yarıya düşürme hedefinde. Geçen sezon 34 maçta 13 gol, 10 asistle oynayan Ducksch, 1.88'lik boyuyla Abdullah Avcı'nın aradığı pivot santrfor tipine de uyuyor. Avcı, özelliklerini beğendiği ve onay verdiği transferin durumunu yakından takip ediyor. Bir önceki sezon da Bremen formasıyla 35 maçta 12 gol ve 9 asistle dikkat çeken Ducksch, çevresini paslarıyla da beslemeyi seviyor. Kariyerinde 424 maçta 211 golün yanı sıra yaptığı 100 asist de bunu gösteriyor

Dortmund altyapısında yetişen Marvin Ducksch, daha sonra Paderborn, Kiel, Düsseldorf, Pauli ve Bremen'de oynadı.

2021'de 4 milyon euro karşılığında Hannover'den gelen tecrübeli oyuncu, W.Bremen formasıyla 98 maçta 45 gol ve 29 asistlik gol katkısıyla dikkat çekti.

F.Bahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak
G.Saray'dan taraftarı coşturacak hamle!
DİĞER
Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in kızları Mihran Ela 6 yaşında! İşte doğum gününden ilk kareler!
Fatih'teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik'in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
G.Saray'dan Jakobs sürprizi!
F.Bahçe'ye Goretzka'da dev rakipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eray Yazgan: Kanımız dondu Eray Yazgan: Kanımız dondu 01:30
Tamam ağabey gördüm! Tamam ağabey gördüm! 01:29
“Kramponun çivileri, hız...” “Kramponun çivileri, hız...” 01:28
Romulo’dan hücum faul Romulo’dan hücum faul 01:28
Sara en iyi 11’e seçildi Sara en iyi 11’e seçildi 01:27
Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik 01:26
Daha Eski
Buruk: Profesyonelce değil Buruk: Profesyonelce değil 01:26
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:44
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! 00:34
Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı 00:26
Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! 00:20
Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:20