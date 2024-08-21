Trabzonspor'da Ducksch mesaisi! Pazarlıklar sürüyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde, gündeme gelen son oyuncu Marvin Ducksch olmuştu. Werder Bremen forması giyen Alman forvet için temas kuran bordo-mavililer, ilk teklifini yapmıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler başlarken 30 yaşındaki oyuncunun değeri ise el yakıyor. Alman ekibi, golcüsü için 9-10 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor. Fırtına ise bu bedeli yarıya yarıya düşürme hedefinde. Geçen sezon 34 maçta 13 gol, 10 asistle oynayan Ducksch, 1.88'lik boyuyla Abdullah Avcı'nın aradığı pivot santrfor tipine de uyuyor. Avcı, özelliklerini beğendiği ve onay verdiği transferin durumunu yakından takip ediyor. Bir önceki sezon da Bremen formasıyla 35 maçta 12 gol ve 9 asistle dikkat çeken Ducksch, çevresini paslarıyla da beslemeyi seviyor. Kariyerinde 424 maçta 211 golün yanı sıra yaptığı 100 asist de bunu gösteriyor

Dortmund altyapısında yetişen Marvin Ducksch, daha sonra Paderborn, Kiel, Düsseldorf, Pauli ve Bremen'de oynadı.

2021'de 4 milyon euro karşılığında Hannover'den gelen tecrübeli oyuncu, W.Bremen formasıyla 98 maçta 45 gol ve 29 asistlik gol katkısıyla dikkat çekti.