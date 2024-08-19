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TRANSFER HABERLERİ Trabzonspor'da gündem Wout Weghorst!

Forvet transferinde artık son noktayı koymak isteyen Trabzonspor’da ibre yeniden Wout Weghorst’a döndü. Bordo mavililer, Burnley ile yeniden görüşme masasına oturdu. İşte haberin tüm detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ Trabzonspor'da gündem Wout Weghorst!

Bordo mavili kulüpte forvet transferinde rota tekrar Wout Weghorst'a döndü. Golcü transferi adeta yılan hikayesine dönen Trabzonspor'da ibre Paul Onuachu ve Weghorst arasında gidip gelirken, son olarak Rey Manaj ismi gündeme gelmişti. Ancak kulüp yetkilileri Weghorst'a son noktayı koymak için Burnley ile bir kez daha görüşmeye başladı.

Hollandalı golcünün bonservisini almak için kulübü Burnley ile yeniden masaya oturan Fırtına, İngiliz ekibinin talep ettiği 5 milyon euro'yu 4 milyon euro seviyelerine çekerek bu transferi tamamlamak istiyor. Oyuncunun Ajax ile de temas halinde olması ve sürecin uzaması nedeniyle rahatsız olan bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki golcüye son noktayı koyup transferi büyük oranda kapatmayı amaçlıyor.

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